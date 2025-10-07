Salı, Ekim 7, 2025

Tugay Erdoğan “Yaz Evi” Filminin Kadrosuna Katıldı

Prime Video’nun yeni yerli filmi “Yaz Evi” kadrosuna Tugay Erdoğan katıldı. Tugay Erdoğan filmde "Kaan" karakterine hayat verecek.
Özge Tekeli
22 dakika önce
Prime Video’nun merakla beklenen yerli filmi “Yaz Evi”, oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yapıma son olarak Tugay Erdoğan dahil oldu. Erdoğan, hikâyede önemli bir rol üstlenen ve çatışmaların odağında yer alan “Kaan” karakterini canlandıracak.

Filmin başrollerinde Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Mina Demirtaş yer alıyor. Senaryosu Aslı Ilgın Kopuz ve Aylin Alıveren tarafından kaleme alınan yapımın yönetmenliğini ise Erdem Tepegöz üstleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre çekimlerin 7 Ekim’de Bodrum’da başlaması planlanıyor.

Tugay Erdoğan, daha önce Netflix’te yayınlanan “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisi ve “Masumiyet Müzesi” uyarlamasında rol almıştı.

