Türk Moda Dünyasının Öncü İsimlerinden Zeki Başeskioğlu Hayatını Kaybetti

Türkiye’nin öncü mayo ve plaj giyimi markalarından Zeki Triko’nun kurucusu Zeki Başeskioğlu, 95 yaşında yaşamını yitirdi. Başeskioğlu’nun vefatını torunu Buse Başeskioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Ailenin açıklamasına göre cenaze töreni 19 Ekim Pazar günü Şişli Teşvikiye Camii’nde gerçekleştirilecek ve Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1958 yılında Zeki Triko markasını kurarak Türkiye’de mayo ve bikini sektörüne öncülük eden Başeskioğlu, kısa sürede Türk modasını uluslararası arenaya taşıyan isimlerden biri haline geldi. 1980’li ve 1990’lı yıllarda düzenlenen defilelerde Cindy Crawford ve Naomi Campbell gibi dünyaca ünlü modellerle çalışarak markasının adını global moda çevrelerine duyurdu.

Zeki Triko, 2021 yılında icra yoluyla Antalyalı bir iş insanına devredilmiş ve faaliyetlerini yeni sahipleriyle sürdürmeye devam etmişti.

1930 yılında Antalya’nın Akseki ilçesinde doğan Ahmet Zeki Başeskioğlu, iş hayatına İzmir’de şapka satışıyla başladı. Ardından çorap üretimi, jarse elbise ve konfeksiyon sektörlerinde faaliyet gösterdi. 1969 yılında ilk ihracatını gerçekleştiren Başeskioğlu, Rumeli Caddesi’nde mağaza açan öncü tekstilciler arasında yer aldı.