Türkiye Güzeli İdil Bilgen, ABD’de Cerrahi İhtisasına Başladı

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen hem akademik başarıları hem de sosyal çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Bilgen, kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde devam etme kararı aldı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında New York’a yerleşen genç doktor, North Shore Üniversitesi Hastanesi’nde cerrahi ihtisasına başladığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sıkı çalışmanın ve azmin hayalleri gerçeğe dönüştürdüğünü ifade eden Bilgen, motivasyon verici sözlerle takipçilerine seslendi.

Bilgen’in son bir yılda ulaştığı önemli başarılar şöyle:

Haziran 2024: Tıp fakültesinden mezuniyet

Eylül 2024: Miss Turkey birinciliği ve kadın sağlığı farkındalığı çalışmaları

Mart 2025: Northwell’de ihtisasa kabul

Mayıs 2025: USMLE Step 3 sınavını başarıyla geçme

Mayıs 2025: Miss World yarışmasında çeyrek finale yükselme

Temmuz 2025: New York’a taşınma

Ağustos 2025: New York’un önde gelen hastanelerinden birinde çalışmaya başlama

İdil Bilgen geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sonucunda Bingöl’e atanmıştı. Ancak genç doktor, planlarını farklı yönlendirme kararı alarak Bingöl’deki görevine gitmedi. Bilgen, gelecekte onkoloji alanında uzmanlaşmayı hedeflediğini de daha önce yaptığı açıklamalarda dile getirmişti.