Amerikalı rapçi Bandman Kevo, 2 kilogramlık altın zinciriyle Mısır gümrüğünde kısa süreliğine gözaltına alındı.
Özge Tekeli
3 saat önce
Ünlü Rapçi Bandman Kevo, Mısır Gümrüğünde Gözaltına Alındı

Amerikalı rapçi Bandman Kevo, Kahire’deki gümrük kontrolü sırasında geçici olarak gözaltına alındı. Rapçinin üzerinde taşıdığı yaklaşık 2 kilogramlık altın zincir, Mısır gümrük yetkilileri tarafından dikkat çekici bulundu.

Yetkililer, zincirin Bandman Kevo tarafından ülkeden kişisel eşya olarak beyan edilmediğini belirterek, sanatçının takının kendi mülkü olduğunu kanıtlamasını talep etti. Gümrük memurları, özellikle seyahat öncesi zincirin kendisine ait olduğuna dair fotoğraf veya belge sunulmasını istedi.

Belgelendirme yapamayan rapçi kısa süreli gözaltına alınırken, altın zincire geçici olarak el konuldu. Olayın sosyal medyada yayılması, Bandman Kevo’nun hayranları tarafından tepkiyle karşılandı. Kullanıcılar, bazıları gümrük kurallarının önemine dikkat çekerken, bazıları da rapçinin haksız yere alıkonulduğunu savundu.

