Türkiye’nin sevilen gurmesi ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, son ziyaretiyle yine gündeme geldi. Milor, vatandaşlarla birlikte Kent Lokantası’nda yemek yedi. 40 TL’ye sunulan günün menüsünde mercimek çorbası, etli patates, makarna ve meyve yer aldı.

“Lezzet ve Kıvam Tam Yerinde”

Menüyü değerlendiren Milor, yemeklerin lezzetinin ve kıvamının tam yerinde olduğunu belirtti. Özellikle mercimek çorbasının dengeli bir aromaya sahip olduğunu, etli patatesin ise yumuşaklığı ve sosuyla öne belirten Milor. “Bu yemeklerin her biri aşçılar tarafından özenle hazırlanmış. Sade ve lezzetli” diyerek Kent Lokantası ekibine teşekkür etti. Vedat Milor, yemeklerin kalitesi kadar lokantanın hijyenik ortamına da dikkat çekti. Milor, “Lokantanın temizliği ve düzeni gerçekten etkileyici. Bu tür mekanlarda hem kalite hem de hijyen bir arada sunulmalı ve burada bunu görmek mutluluk verici” dedi.