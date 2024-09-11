Star TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını dizisinde 2 sezon boyunca rol alan Buçe Buse Kahraman, diziden ayrıldığını duyurmuştu. Bu karar sonrasında oyuncunun bir sonraki projesi merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Gelen teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu, bir proje için anlaşma sağladı. Böylece yeni sezonda Buçe Buse Kahraman’ın adresi de belli olmuş oldu.

Buçe Buse Kahraman’ın Yeni Dizisi Belli Oldu

Buçe Buse Kahraman Kuruluş Osman dizisinde rol alacak. Bu yıl 6. sezonu ile ekranlara gelecek fenomen dizi için anlaşma sağlayan Buçe Buse Kahraman, Altunay Hatun rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Ünlü isim proje için anlaşma sağladığı gibi bir reklam firmasının teklifini de kabul etti. Türkiye’deki ünlü kozmetik markasının teklif götürdüğü başarılı oyuncu, 30. yıl kutlamaları kapsamında Paris’te düzenlenecek özel etkinlikte yer alacak ve gecede Türk kadınını temsil edecek.