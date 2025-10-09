Yasemin Ergene Yeni Bir Aşka Yelken Açtı

Perşembe, Ekim 9, 2025

Yasemin Ergene, 14 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından yeni bir ilişkiye başladığı iddialarıyla magazin gündeminde yer aldı.
Oyuncu Yasemin Ergene, 14 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından magazin gündeminde dikkat çeken bir gelişmeye imza attı. Ergene, geçtiğimiz ay İzzet Özilhan ile karşılıklı anlaşarak boşandı.

Boşanma sürecine dair açıklama yapan Yasemin Ergene, 14 yıllık evliliklerinin medeni bir şekilde sona erdiğini belirterek, basında yer alan ihanet iddialarının doğru olmadığını vurguladı. Ergene, çocuklarının sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarını uyum içinde sürdüreceklerini ifade etti.

Boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalan Yasemin Ergene’nin yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. İddialara göre ünlü oyuncu, gönlünü estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran’a kaptırdı.

Öte yandan Ergene, eski kayınvalidesi Emine Özilhan’ı sosyal medya hesaplarından takipten çıkararak dikkat çekti. Bu hareket, çiftin boşanma sonrası ilişkilerine dair çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu.

Yasemin Ergene, özellikle “Doktorlar” dizisindeki “Ela” rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştı. Oyunculuk kariyerine bir süre ara veren Ergene, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminde yer alıyor.

