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    5 Temmuz 2025 Cumartesi Televizyon Yayın Akışı

    Bugün televizyon kanallarında futbol maçlarından eğlence programlarına kadar dopdolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. İşte, günün yayın akışı...

    5 Temmuz 2025 Cumartesi günü televizyon izleyicileri için birçok kanal zengin içeriklerle ekranlarda yer alacak. Özel programlar, diziler, filmler ve önemli spor karşılaşmalarının yer aldığı yayın akışı şöyle… 

    TRT 1 Yayın Akışı
    05:23 İstiklal Marşı
    05:25 Hayallerinin Peşinde
    06:15 Yedi Numara
    08:00 Hayatımın Neşesi
    10:30 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
    12:40 Yeşil Deniz
    14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
    18:00 Ana Haber
    19:00 PSG – Bayern Münih (FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final)
    21:15 Ehl-i Beyt Aşkına
    23:00 Real Madrid – Borussia Dortmund (FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final) 

     

    Kanal D Yayın Akışı
    07:00 Kavak Yelleri
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda’nın Mutfağı
    14:00 Yerli Dizi
    16:00 Yerli Dizi
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak
    23:30 Çember: Ölüm Meleği 

     

    Show TV Yayın Akışı
    06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    08:00 Bir Dağ Masalı
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Cafer’in Çilesi
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Cehennem Melekleri 2 

     

    Star TV Yayın Akışı
    07:00 İki Aile
    09:00 Hanım Köylü
    11:00 Ateşböceği
    13:30 Kiralık Aşk
    16:15 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Ne Olacak Şimdi?
    22:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2
    00:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2 

     

    NOW TV Yayın Akışı
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    10:00 Kirli Sepeti
    13:00 Yasak Elma
    16:00 Çift Kişilik Oda
    19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Güven Bana
    22:30 Maskeli Beşler Irak 

     

    TV8 Yayın Akışı
    06:30 Tuzak
    07:45 Süper 1 Takım
    08:00 Oynat Bakalım
    08:45 Gençlik Rüzgarı
    10:00 Gazete Magazin
    20:00 MasterChef Türkiye 

     

    Kanal 7 Yayın Akışı
    06:30 Meryem Nas Mercan ile Kanal 7’de Sabah
    07:45 Elif
    10:00 Rüzgarlı Tepe
    11:50 TV Filmi
    13:30 Dr. Feridun Kunak’la Evlerinize Sağlık
    15:00 Dünyanın Tadı
    16:00 Kuma
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Rüzgarlı Tepe
    21:40 Gündüz Gece
    22:50 TV Filmi 

     

    ATV Yayın Akışı
    06:00 Bir Küçük Gün Işığı
    07:00 Gençliğim Eyvah
    09:30 Zembilli
    12:30 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı
    14:30 Görevimiz Tatil
    16:30 Aile Saadeti
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Morbius
    22:15 Aile Saadeti 

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