5 Temmuz 2025 Cumartesi Televizyon Yayın Akışı

5 Temmuz 2025 Cumartesi günü televizyon izleyicileri için birçok kanal zengin içeriklerle ekranlarda yer alacak. Özel programlar, diziler, filmler ve önemli spor karşılaşmalarının yer aldığı yayın akışı şöyle…

TRT 1 Yayın Akışı

05:23 İstiklal Marşı

05:25 Hayallerinin Peşinde

06:15 Yedi Numara

08:00 Hayatımın Neşesi

10:30 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey

12:40 Yeşil Deniz

14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

18:00 Ana Haber

19:00 PSG – Bayern Münih (FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final)

21:15 Ehl-i Beyt Aşkına

23:00 Real Madrid – Borussia Dortmund (FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final)

Kanal D Yayın Akışı

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yerli Dizi

16:00 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak

23:30 Çember: Ölüm Meleği

Show TV Yayın Akışı

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Bir Dağ Masalı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Cafer’in Çilesi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Cehennem Melekleri 2

Star TV Yayın Akışı

07:00 İki Aile

09:00 Hanım Köylü

11:00 Ateşböceği

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Ne Olacak Şimdi?

22:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2

00:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2

NOW TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

13:00 Yasak Elma

16:00 Çift Kişilik Oda

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Güven Bana

22:30 Maskeli Beşler Irak

TV8 Yayın Akışı

06:30 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

20:00 MasterChef Türkiye

Kanal 7 Yayın Akışı

06:30 Meryem Nas Mercan ile Kanal 7’de Sabah

07:45 Elif

10:00 Rüzgarlı Tepe

11:50 TV Filmi

13:30 Dr. Feridun Kunak’la Evlerinize Sağlık

15:00 Dünyanın Tadı

16:00 Kuma

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Rüzgarlı Tepe

21:40 Gündüz Gece

22:50 TV Filmi

ATV Yayın Akışı

06:00 Bir Küçük Gün Işığı

07:00 Gençliğim Eyvah

09:30 Zembilli

12:30 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı

14:30 Görevimiz Tatil

16:30 Aile Saadeti

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Morbius

22:15 Aile Saadeti