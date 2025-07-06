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    6 Temmuz 2025 TV Yayın Akışı: Bugün Hangi Kanalda Ne Var?

    6 Temmuz Pazar günü televizyon ekranlarında diziler, filmler ve yarışmalar izleyicileri bekliyor; işte tüm kanalların gün boyu yayın akışı listesi...

    Türkiye’nin önde gelen televizyon kanalları, 6 Temmuz 2025 Pazar günü izleyiciler için dopdolu bir yayın akışı hazırladı. Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, TRT Belgesel ve Kanal 7 ekranlarında dizilerden yarışmalara, filmlerden magazin programlarına kadar birçok farklı içerik yer alıyor. İşte, günün programı…

    ATV Yayın Akışı

    06:00 Bir Küçük Gün Işığı – Dizi (Tekrar)
    07:00 Gençliğim Eyvah – 2. Bölüm (Tekrar)
    10:00 Zembilli – 2. Bölüm (Yeni)
    13:00 Aile Saadeti – 3. Bölüm (Tekrar)
    16:40 Güven Bana – Yarışma Programı
    19:00 atv Ana Haber – Canlı Yayın
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster? – 1155. Bölüm (Yeni)
    00:20 Aile Saadeti – 3. Bölüm (Tekrar)
    03:00 Aldatmak – Dizi (Tekrar)

    Kanal D Yayın Akışı

    07:00 Kavak Yelleri – Dizi (Tekrar)
    08:30 Konuştukça – Sohbet Programı (Yeni)
    09:45 Magazin D Pazar – Magazin (Yeni)
    12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi – Gezi Programı (Yeni)
    13:45 Arda ile Omuz Omuza – Yemek Programı (Tekrar)
    14:45 Password – Yarışma Programı (Tekrar)
    16:45 Amacı Olmayan Grup – Dizi (Tekrar)
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu – Canlı Yayın
    20:00 Kuralsız Sokaklar – 3. Bölüm (Yeni)
    22:30 Kuralsız Sokaklar – Tekrar Yayın
    00:20 Dune Gezegeni – Film (Tekrar)
    02:00 Yargı – Dizi (Tekrar)
    04:30 Poyraz Karayel – Dizi (Tekrar)

    Show TV Yayın Akışı

    06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi – Tekrar
    08:00 Kadifeden Kesesi – Program
    10:00 Pazar Sürprizi – Magazin (Canlı)
    13:00 Hayat Bayram Olsa – Dizi
    15:00 Kızılcık Şerbeti – Tekrar
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber – Canlı
    20:00 Yedi Bela Hüsnü – Yeşilçam Filmi
    22:00 Sivri Akıllılar – Komedi Programı
    23:45 Yedi Bela Hüsnü – Tekrar
    01:45 Sivri Akıllılar – Tekrar
    03:15 Kızılcık Şerbeti – Alt yazılı tekrar

    Star TV Yayın Akışı

    07:00 İki Aile – Dizi (Tekrar)
    08:30 Hanım Köylü – Tekrar
    10:00 Ateşböceği – Tekrar
    12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk – Yaşam Programı
    14:00 Kiralık Aşk – Tekrar
    16:15 Erkenci Kuş – Tekrar
    19:00 Star Haber – Canlı
    20:00 Şekerpare – Yerli Film
    22:00 Kırılma Noktası – Yabancı Film
    00:00 Kırılma Noktası – Yabancı Film (Devam)
    02:00 Feryat – Yerli Film
    03:30 Kaderimin Oyunu – Tekrar
    04:30 Türk Müziği – Müzik Programı
    05:30 Erkenci Kuş – Tekrar

    TV8 Yayın Akışı

    08:00 Oynat Bakalım – Program
    08:45 Gençlik Rüzgarı – Yeni Bölüm
    10:00 Gazete Magazin – Yeni Bölüm
    14:15 İşte Benim Stilim – Yarışma
    20:00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

    TRT 1 Yayın Akışı

    05:33 İstiklal Marşı
    05:35 Yedi Numara – Tekrar
    06:20 Hayatımın Neşesi
    08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
    11:45 Enine Boyuna – Gündem Programı
    13:00 Yeşil Deniz
    14:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
    17:40 Ehl-i Beyt Aşkına – İlahiler
    19:00 TRT Ana Haber – Canlı
    20:00 Türk Sineması: Nefes: Yer Eksi İki
    01:20 Yeşil Deniz – Tekrar
    02:45 Lingo Türkiye – Yarışma
    03:50 Alparslan: Büyük Selçuklu – Tekrar

    TRT Belgesel Yayın Akışı

    06:58 İstiklal Marşı
    07:00 Geride Kalan Mermanat
    07:50 Alamto: Sürüngenler Diyarı
    08:50 Kronovizör
    09:25 Tam O Yaştayım
    10:25 Gönüllü Veteriner
    11:10 Çulha’nın Çilesi
    12:00 Antika Dedektifi
    12:30 Donmuş Gezegen (2. Sezon)
    13:30 Açık Ateş
    13:55 Yavru Köpek Balıkları
    14:45 Geçmişin Gölgesinde
    15:20 Doğal Hayat: Ayılarla Tanışın
    16:15 Çocuğum İçin
    17:10 Sıradan Birkaç Gün
    18:20 Şehirden Uzakta
    19:25 Doğu’nun Kayıp Silüetleri
    20:00 Su Altı Ustaları
    20:35 Donmuş Gezegen
    21:35 Yiyeceğin Serüveni
    22:05 Anadolu İnsanı
    23:00 Doğal Hayat: Ayılarla Tanışın
    00:00 Kaktüs Oteli
    00:55 Alamto: Sürüngenler Diyarı
    01:55 Çulha’nın Çilesi
    02:45 Çocuğum İçin
    03:40 Geride Kalan Mermanat
    04:30 Anadolu İnsanı
    05:20 Geçmişin Gölgesinde
    05:55 Tam O Yaştayım

    Kanal 7 Yayın Akışı

    06:30 Meryem Nas Mercan ile Kanal 7’de Sabah – Canlı
    07:45 Elif – Tekrar
    10:00 Rüzgarlı Tepe – Tekrar
    11:50 TV Filmi
    13:30 TV Filmi
    14:45 Gezelim.com – Yeni Bölüm
    15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum – Yeni Bölüm
    16:00 Kuma – Kolaj
    18:00 Hafta Sonu Haberleri – Canlı
    19:00 Rüzgarlı Tepe (Final)
    21:40 Gündüz Gece – Yeni Bölüm
    22:50 TV Filmi
    01:00 Kan Çiçekleri – Tekrar
    02:15 Masum – Tekrar

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