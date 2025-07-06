6 Temmuz 2025 TV Yayın Akışı: Bugün Hangi Kanalda Ne Var?

Türkiye’nin önde gelen televizyon kanalları, 6 Temmuz 2025 Pazar günü izleyiciler için dopdolu bir yayın akışı hazırladı. Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, TRT Belgesel ve Kanal 7 ekranlarında dizilerden yarışmalara, filmlerden magazin programlarına kadar birçok farklı içerik yer alıyor. İşte, günün programı…
ATV Yayın Akışı
06:00 Bir Küçük Gün Işığı – Dizi (Tekrar)
07:00 Gençliğim Eyvah – 2. Bölüm (Tekrar)
10:00 Zembilli – 2. Bölüm (Yeni)
13:00 Aile Saadeti – 3. Bölüm (Tekrar)
16:40 Güven Bana – Yarışma Programı
19:00 atv Ana Haber – Canlı Yayın
20:00 Kim Milyoner Olmak İster? – 1155. Bölüm (Yeni)
00:20 Aile Saadeti – 3. Bölüm (Tekrar)
03:00 Aldatmak – Dizi (Tekrar)
Kanal D Yayın Akışı
07:00 Kavak Yelleri – Dizi (Tekrar)
08:30 Konuştukça – Sohbet Programı (Yeni)
09:45 Magazin D Pazar – Magazin (Yeni)
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi – Gezi Programı (Yeni)
13:45 Arda ile Omuz Omuza – Yemek Programı (Tekrar)
14:45 Password – Yarışma Programı (Tekrar)
16:45 Amacı Olmayan Grup – Dizi (Tekrar)
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu – Canlı Yayın
20:00 Kuralsız Sokaklar – 3. Bölüm (Yeni)
22:30 Kuralsız Sokaklar – Tekrar Yayın
00:20 Dune Gezegeni – Film (Tekrar)
02:00 Yargı – Dizi (Tekrar)
04:30 Poyraz Karayel – Dizi (Tekrar)
Show TV Yayın Akışı
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi – Tekrar
08:00 Kadifeden Kesesi – Program
10:00 Pazar Sürprizi – Magazin (Canlı)
13:00 Hayat Bayram Olsa – Dizi
15:00 Kızılcık Şerbeti – Tekrar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber – Canlı
20:00 Yedi Bela Hüsnü – Yeşilçam Filmi
22:00 Sivri Akıllılar – Komedi Programı
23:45 Yedi Bela Hüsnü – Tekrar
01:45 Sivri Akıllılar – Tekrar
03:15 Kızılcık Şerbeti – Alt yazılı tekrar
Star TV Yayın Akışı
07:00 İki Aile – Dizi (Tekrar)
08:30 Hanım Köylü – Tekrar
10:00 Ateşböceği – Tekrar
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk – Yaşam Programı
14:00 Kiralık Aşk – Tekrar
16:15 Erkenci Kuş – Tekrar
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Şekerpare – Yerli Film
22:00 Kırılma Noktası – Yabancı Film
00:00 Kırılma Noktası – Yabancı Film (Devam)
02:00 Feryat – Yerli Film
03:30 Kaderimin Oyunu – Tekrar
04:30 Türk Müziği – Müzik Programı
05:30 Erkenci Kuş – Tekrar
TV8 Yayın Akışı
08:00 Oynat Bakalım – Program
08:45 Gençlik Rüzgarı – Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin – Yeni Bölüm
14:15 İşte Benim Stilim – Yarışma
20:00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
TRT 1 Yayın Akışı
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Yedi Numara – Tekrar
06:20 Hayatımın Neşesi
08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna – Gündem Programı
13:00 Yeşil Deniz
14:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:40 Ehl-i Beyt Aşkına – İlahiler
19:00 TRT Ana Haber – Canlı
20:00 Türk Sineması: Nefes: Yer Eksi İki
01:20 Yeşil Deniz – Tekrar
02:45 Lingo Türkiye – Yarışma
03:50 Alparslan: Büyük Selçuklu – Tekrar
TRT Belgesel Yayın Akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Geride Kalan Mermanat
07:50 Alamto: Sürüngenler Diyarı
08:50 Kronovizör
09:25 Tam O Yaştayım
10:25 Gönüllü Veteriner
11:10 Çulha’nın Çilesi
12:00 Antika Dedektifi
12:30 Donmuş Gezegen (2. Sezon)
13:30 Açık Ateş
13:55 Yavru Köpek Balıkları
14:45 Geçmişin Gölgesinde
15:20 Doğal Hayat: Ayılarla Tanışın
16:15 Çocuğum İçin
17:10 Sıradan Birkaç Gün
18:20 Şehirden Uzakta
19:25 Doğu’nun Kayıp Silüetleri
20:00 Su Altı Ustaları
20:35 Donmuş Gezegen
21:35 Yiyeceğin Serüveni
22:05 Anadolu İnsanı
23:00 Doğal Hayat: Ayılarla Tanışın
00:00 Kaktüs Oteli
00:55 Alamto: Sürüngenler Diyarı
01:55 Çulha’nın Çilesi
02:45 Çocuğum İçin
03:40 Geride Kalan Mermanat
04:30 Anadolu İnsanı
05:20 Geçmişin Gölgesinde
05:55 Tam O Yaştayım
Kanal 7 Yayın Akışı
06:30 Meryem Nas Mercan ile Kanal 7’de Sabah – Canlı
07:45 Elif – Tekrar
10:00 Rüzgarlı Tepe – Tekrar
11:50 TV Filmi
13:30 TV Filmi
14:45 Gezelim.com – Yeni Bölüm
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum – Yeni Bölüm
16:00 Kuma – Kolaj
18:00 Hafta Sonu Haberleri – Canlı
19:00 Rüzgarlı Tepe (Final)
21:40 Gündüz Gece – Yeni Bölüm
22:50 TV Filmi
01:00 Kan Çiçekleri – Tekrar
02:15 Masum – Tekrar