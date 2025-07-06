6 Temmuz 2025 TV Yayın Akışı: Bugün Hangi Kanalda Ne Var?

Türkiye’nin önde gelen televizyon kanalları, 6 Temmuz 2025 Pazar günü izleyiciler için dopdolu bir yayın akışı hazırladı. Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, TRT Belgesel ve Kanal 7 ekranlarında dizilerden yarışmalara, filmlerden magazin programlarına kadar birçok farklı içerik yer alıyor. İşte, günün programı…

ATV Yayın Akışı

06:00 Bir Küçük Gün Işığı – Dizi (Tekrar)

07:00 Gençliğim Eyvah – 2. Bölüm (Tekrar)

10:00 Zembilli – 2. Bölüm (Yeni)

13:00 Aile Saadeti – 3. Bölüm (Tekrar)

16:40 Güven Bana – Yarışma Programı

19:00 atv Ana Haber – Canlı Yayın

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? – 1155. Bölüm (Yeni)

00:20 Aile Saadeti – 3. Bölüm (Tekrar)

03:00 Aldatmak – Dizi (Tekrar)

Kanal D Yayın Akışı

07:00 Kavak Yelleri – Dizi (Tekrar)

08:30 Konuştukça – Sohbet Programı (Yeni)

09:45 Magazin D Pazar – Magazin (Yeni)

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi – Gezi Programı (Yeni)

13:45 Arda ile Omuz Omuza – Yemek Programı (Tekrar)

14:45 Password – Yarışma Programı (Tekrar)

16:45 Amacı Olmayan Grup – Dizi (Tekrar)

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu – Canlı Yayın

20:00 Kuralsız Sokaklar – 3. Bölüm (Yeni)

22:30 Kuralsız Sokaklar – Tekrar Yayın

00:20 Dune Gezegeni – Film (Tekrar)

02:00 Yargı – Dizi (Tekrar)

04:30 Poyraz Karayel – Dizi (Tekrar)

Show TV Yayın Akışı

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi – Tekrar

08:00 Kadifeden Kesesi – Program

10:00 Pazar Sürprizi – Magazin (Canlı)

13:00 Hayat Bayram Olsa – Dizi

15:00 Kızılcık Şerbeti – Tekrar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber – Canlı

20:00 Yedi Bela Hüsnü – Yeşilçam Filmi

22:00 Sivri Akıllılar – Komedi Programı

23:45 Yedi Bela Hüsnü – Tekrar

01:45 Sivri Akıllılar – Tekrar

03:15 Kızılcık Şerbeti – Alt yazılı tekrar

Star TV Yayın Akışı

07:00 İki Aile – Dizi (Tekrar)

08:30 Hanım Köylü – Tekrar

10:00 Ateşböceği – Tekrar

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk – Yaşam Programı

14:00 Kiralık Aşk – Tekrar

16:15 Erkenci Kuş – Tekrar

19:00 Star Haber – Canlı

20:00 Şekerpare – Yerli Film

22:00 Kırılma Noktası – Yabancı Film

00:00 Kırılma Noktası – Yabancı Film (Devam)

02:00 Feryat – Yerli Film

03:30 Kaderimin Oyunu – Tekrar

04:30 Türk Müziği – Müzik Programı

05:30 Erkenci Kuş – Tekrar

TV8 Yayın Akışı

08:00 Oynat Bakalım – Program

08:45 Gençlik Rüzgarı – Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin – Yeni Bölüm

14:15 İşte Benim Stilim – Yarışma

20:00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

TRT 1 Yayın Akışı

05:33 İstiklal Marşı

05:35 Yedi Numara – Tekrar

06:20 Hayatımın Neşesi

08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna – Gündem Programı

13:00 Yeşil Deniz

14:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:40 Ehl-i Beyt Aşkına – İlahiler

19:00 TRT Ana Haber – Canlı

20:00 Türk Sineması: Nefes: Yer Eksi İki

01:20 Yeşil Deniz – Tekrar

02:45 Lingo Türkiye – Yarışma

03:50 Alparslan: Büyük Selçuklu – Tekrar

TRT Belgesel Yayın Akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Geride Kalan Mermanat

07:50 Alamto: Sürüngenler Diyarı

08:50 Kronovizör

09:25 Tam O Yaştayım

10:25 Gönüllü Veteriner

11:10 Çulha’nın Çilesi

12:00 Antika Dedektifi

12:30 Donmuş Gezegen (2. Sezon)

13:30 Açık Ateş

13:55 Yavru Köpek Balıkları

14:45 Geçmişin Gölgesinde

15:20 Doğal Hayat: Ayılarla Tanışın

16:15 Çocuğum İçin

17:10 Sıradan Birkaç Gün

18:20 Şehirden Uzakta

19:25 Doğu’nun Kayıp Silüetleri

20:00 Su Altı Ustaları

20:35 Donmuş Gezegen

21:35 Yiyeceğin Serüveni

22:05 Anadolu İnsanı

23:00 Doğal Hayat: Ayılarla Tanışın

00:00 Kaktüs Oteli

00:55 Alamto: Sürüngenler Diyarı

01:55 Çulha’nın Çilesi

02:45 Çocuğum İçin

03:40 Geride Kalan Mermanat

04:30 Anadolu İnsanı

05:20 Geçmişin Gölgesinde

05:55 Tam O Yaştayım

Kanal 7 Yayın Akışı

06:30 Meryem Nas Mercan ile Kanal 7’de Sabah – Canlı

07:45 Elif – Tekrar

10:00 Rüzgarlı Tepe – Tekrar

11:50 TV Filmi

13:30 TV Filmi

14:45 Gezelim.com – Yeni Bölüm

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum – Yeni Bölüm

16:00 Kuma – Kolaj

18:00 Hafta Sonu Haberleri – Canlı

19:00 Rüzgarlı Tepe (Final)

21:40 Gündüz Gece – Yeni Bölüm

22:50 TV Filmi

01:00 Kan Çiçekleri – Tekrar

02:15 Masum – Tekrar