Dizi ve yarışma programları ile en çok izlenen kanallar arasında yer alan ATV’de bugün yayınlanacak yapımlar belli oldu. İddialı yapımları ile her zaman izleyicinin tercihini kazanmayı başaran ATV’de bu akşam yeni bir dizi ekranlarda olmayacak. Film yayınlayacak olan ATV’de gün boyunca sevilen programlar ve yarışmalar ekranlara taşınacak. Peki, ATV’de bugün hangi yapımlar var? İşte 9 Aralık Pazartesi ATV yayın akışı

9 Aralık Pazartesi ATV Yayın Akışı

ATV’de yeni gün haberlerin ardından bir klasik hale gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı ile başlayacak. Saat 13.00’a kadar ekranlarda yer alacak olan bu programın hemen ardından ise ATV gün ortası haber programı yayınlanacak.

Programın ardından saat 14.00’da Sen Anlat Karadeniz adlı dizinin tekrar bölümleri ekranlarda olacak. Bu programın ardından ise yine ATV’de klasik hale gelen Esra Erol’da programı saat 16.00 itibarı ile başlayacak ve saat 19.00’a kadar devam edecek.

Saat 19.00’da başlayacak olan Ana Haber Programı saat 20.00’a kadar sürecek. Ardından ise ATV’de günün yapımı olarak yabancı film ekranları getirilecek. Tobın Köprüsü adlı film kanal ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Film televizyonlarda ilk kez ekranlarda olacak. Filmin ardından Holding 1. bölümü tekrarı ile ekranlara gelecek ve 00.30 sonrasında filmin bir tekrarı daha ekranlara taşınacak.