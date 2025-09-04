Ali Berge, “Mehmed – Fetihler Sultanı” Dizisinde Süleyman Rolüyle Kadroya Katıldı

TRT1’in ilgiyle izlenen dizisi Mehmed – Fetihler Sultanı 3. sezon çekimlerine devam ediyor. Dizinin son bölümüne yeni bir isim dahil oldu. Başarılı oyuncu Ali Berge, Deha dizisinden sonra bu kez tarihi bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Berge, dizide Karamanoğulları Şehzadesi Süleyman’a hayat verecek.

Yeni sezonun hikayesinde Anadolu toprakları üzerinde yaşanan güç mücadelesi ön plana çıkacak. İzleyiciler ayrıca Osmanlı ve Karamanoğulları şehzadelerinin iktidar çekişmelerine de tanıklık edecek.

Dizinin yapım ekibi, sezonda hem dramatik hem de tarihi açıdan yoğun sahnelere yer vereceklerini duyurdu. Ali Berge’nin kadroya katılmasıyla birlikte karakterler arası çatışmaların daha da derinleşmesi bekleniyor.