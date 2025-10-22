Alperen Duymaz ve Bensu Soral “Beklenen Mehdi” Dizisinde Partner Oldu

TRT tabii’nin yeni dizisi *“Beklenen Mehdi”*nin başrol oyuncuları netleşti. Yapımda Alperen Duymaz ve Bensu Soral, ilk kez aynı projede partner olarak yer alacak. Çekimlerin Şanlıurfa’da başlayacağı öğrenildi.

Yapımın yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek bulunuyor. Senaryosu İbrahim Elma, Kemal Çelik ve Pınar Uysal tarafından kaleme alınan dizide Alperen Duymaz, “Ahrar Zakirov” karakterine hayat verecek. Duymaz’ın canlandırdığı Ahrar, Özbek kökenli bir istihbarat görevlisi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Bensu Soral ise dizide “Rana” rolünü üstlenecek. Karakter, Harran Üniversitesi Dinler Tarihi Bölümü’nde doktor öğretim görevlisi olarak görev yapan bir akademisyen olarak kurgulandı. Rana ve Ahrar’ın yolları, Rana’nın uzmanlık alanı sayesinde kesişecek ve hikâye bu tanışma üzerinden ilerleyecek.

“Beklenen Mehdi” dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Hikâyenin ilk bölümleri Şanlıurfa’da geçerken sezon finaliyle birlikte İstanbul’a taşınacak.

Oyuncu kadrosunun tamamlanmasının ardından dizi ekibi, çekim hazırlıkları ve provalarına başladı.