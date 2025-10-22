Çarşamba, Ekim 22, 2025

Son Dakika

Alperen Duymaz ve Bensu Soral “Beklenen Mehdi” Dizisinde Partner Oldu 6 dakika ago
Galatasaray, Bodo/Glimt Maçının Kadrosunu Açıkladı 38 dakika ago
TOKİ’nin Yüzde 25 İndirim Kampanyasından 15 Bin 330 Kişi Yararlandı 1 saat ago
Burak Sevinç “Yeraltı” Dizisinin Kadrosuna Katıldı 1 saat ago
AFAD 1250 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak: Başvurular 5–11 Kasım’da 2 saat ago
2026 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak? 2 saat ago
Nissan, 2025 Filo Emisyon Hedefleri İçin BYD İle Ortak Havuz Kurdu 3 saat ago
Türk Kullanıcılar Amazon Prime Video’dan NBA Maçlarını İzleyebilecek 3 saat ago
“İki Dünya Bir Dilek” Filmi 25 Kasım’da İzleyiciyle Buluşacak 4 saat ago
Trabzonspor, Inter Miami’nin Genç Orta Sahası Benjamin Cremaschi’ne Talip Oldu 5 saat ago

Alperen Duymaz ve Bensu Soral “Beklenen Mehdi” Dizisinde Partner Oldu

Alperen Duymaz ve Bensu Soral, TRT tabii’nin yeni dizisi *“Beklenen Mehdi”*nin başrollerinde buluşuyor; çekimler Şanlıurfa’da başlayacak ve hikâye sezon sonunda İstanbul’a taşınacak.
Özge Tekeli
6 dakika önce
0 0
Alperen Duymaz ve Bensu Soral “Beklenen Mehdi” Dizisinde Partner Oldu

TRT tabii’nin yeni dizisi *“Beklenen Mehdi”*nin başrol oyuncuları netleşti. Yapımda Alperen Duymaz ve Bensu Soral, ilk kez aynı projede partner olarak yer alacak. Çekimlerin Şanlıurfa’da başlayacağı öğrenildi.

Yapımın yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek bulunuyor. Senaryosu İbrahim Elma, Kemal Çelik ve Pınar Uysal tarafından kaleme alınan dizide Alperen Duymaz, “Ahrar Zakirov” karakterine hayat verecek. Duymaz’ın canlandırdığı Ahrar, Özbek kökenli bir istihbarat görevlisi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Bensu Soral ise dizide “Rana” rolünü üstlenecek. Karakter, Harran Üniversitesi Dinler Tarihi Bölümü’nde doktor öğretim görevlisi olarak görev yapan bir akademisyen olarak kurgulandı. Rana ve Ahrar’ın yolları, Rana’nın uzmanlık alanı sayesinde kesişecek ve hikâye bu tanışma üzerinden ilerleyecek.

“Beklenen Mehdi” dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Hikâyenin ilk bölümleri Şanlıurfa’da geçerken sezon finaliyle birlikte İstanbul’a taşınacak.

Oyuncu kadrosunun tamamlanmasının ardından dizi ekibi, çekim hazırlıkları ve provalarına başladı.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX