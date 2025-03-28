Arka Sokaklar’a sevilen oyuncu veda ediyor!

Arka Sokaklar dizisi 19 sezondur Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor ve oyuncu kadrosuyla, olay örgüsüyle i̇zleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Her hafta cuma günü Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan dizinin oyuncu kadrosunda değişiklik olup olmayacağı merak edilirken, 710. bölümde diziden ayrılacak olan oyuncu belli oldu.

Arka Sokaklar’dan Kim Ayrılıyor?

Arka Sokaklar dizisinin önümüzdeki sezon da izleyicilerle buluşması ve 20. sezonunun ekrana gelmesi beklenirken, Birsen Altuntaş’ın haberine göre Aylin karakterine hayat veren Özlem Çınar diziden ayrılacak.

Aylin karakteri 13 sezon boyunca Arka Sokaklar dizisinde ekranlara gelirken, 710. bölüm ile son kez izleyicilerle buluşacak.