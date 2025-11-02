“Aşk ve Gözyaşı” Dizisi Ekranlara Veda Ediyor

Barış Arduç ve Hande Erçel’in başrollerinde yer aldığı “Aşk ve Gözyaşı” dizisinin final yapacağı kesinleşti. Yapım ekibinden alınan bilgilere göre dizi, 7. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak.

Bir haftalık yayın arasının ardından yeniden izleyiciyle buluşan yapım, son bölümüyle beklenen izlenme oranlarını elde edemedi. Reytinglerde yaşanan düşüşün ardından dizinin final kararı alındığı öğrenildi.

Romantik drama türündeki proje, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle sezona iddialı bir giriş yapmıştı. Ancak izlenme oranlarının hedeflenen seviyeye ulaşmaması, yapımın planlanandan erken sona ermesine neden oldu.

“Aşk ve Gözyaşı”nın final bölümü önümüzdeki hafta izleyicilerle buluşacak.