“Aşk ve Gözyaşı” İlk Bölümüyle Reyting Sınavını Geçti 16 dakika ago
Fenerbahçe Beko, NBA Yıldızı Talen Horton-Tucker ile Anlaştı 43 dakika ago
Filenin Efeleri Çeyrek Finalde Polonya ile Karşılaşacak 1 saat ago
Türkiye’de Her Gün 349 Şirket Kuruluyor, 206’sı Kapanıyor 17 saat ago
Çocuğunu Kullanarak TikTok Üzerinden Para Kazanmaya Çalışan Baba Gözaltına Alındı 18 saat ago
WhatsApp Türkiye’de Hatırlatıcı Özelliğini Kullanıma Sundu 18 saat ago
iPhone 18 Pro, Yarı Şeffaf Tasarımıyla Gelecek 19 saat ago
Cansu Fırıncı ve Sevgi Görgüç Evlendi 19 saat ago
Geri Ödemeli Konutlarda Yüzde 25 İndirim Dönemi Başlıyor 21 saat ago
Şehit Ailesini Hedef Alan Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi 21 saat ago

ATV’nin yeni dizisi “Aşk ve Gözyaşı”, Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrolleriyle ekran yolculuğuna başladı.
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Aşk ve Gözyaşı” dizisi yayınlanan ilk bölümüyle reyting sonuçları belli oldu. Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’un yer aldığı yapım, ilk akşamından itibaren dikkat çeken sıralamalara ulaştı.

O3 Medya imzası taşıyan dizinin 19 Eylül’de ekrana gelen açılış bölümü, tüm izleyici kategorisinde 2.90 reyting alarak 8. sırada, AB grubunda 2.92 reytingle 3. sırada, ABC1 kategorisinde ise 3.33 reytingle 5. sırada yer aldı.

Romantik drama türündeki proje; Kore yapımı “Queen of Tears” dizisinden, senarist Dilara Pamuk tarafından Türk televizyonuna uyarlandı.

