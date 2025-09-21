“Aşk ve Gözyaşı” İlk Bölümüyle Reyting Sınavını Geçti

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Aşk ve Gözyaşı” dizisi yayınlanan ilk bölümüyle reyting sonuçları belli oldu. Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’un yer aldığı yapım, ilk akşamından itibaren dikkat çeken sıralamalara ulaştı.

O3 Medya imzası taşıyan dizinin 19 Eylül’de ekrana gelen açılış bölümü, tüm izleyici kategorisinde 2.90 reyting alarak 8. sırada, AB grubunda 2.92 reytingle 3. sırada, ABC1 kategorisinde ise 3.33 reytingle 5. sırada yer aldı.

Romantik drama türündeki proje; Kore yapımı “Queen of Tears” dizisinden, senarist Dilara Pamuk tarafından Türk televizyonuna uyarlandı.