Aşk ve Gözyaşı’nda Senarist Krizi: Yeni Bölüm Bu Hafta Yayınlanmayacak

Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’un yer aldığı Aşk ve Gözyaşı dizisinde yaşanan senarist krizinden dolayı 6. bölüm ertelendi.
Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı “Aşk ve Gözyaşı” dizisinde senarist kaynaklı sorunlar büyüyor. Dizinin 3. bölümünden sonra senarist Dilara Pamuk ekiple yollarını ayırdı. Bu gelişmenin ardından yapım şirketi, kalan bölümleri kendi yazı ekibiyle sürdürmeye çalıştı.

Senarist değişimi ve hikâyede yapılacak düzenlemeler nedeniyle dizinin bu hafta ekranlara gelmesi planlanan 6. bölümü ertelendi. Yönetmenlik görevini üstlenen Çağatay Tosun, senarist krizine rağmen üretim sürecini devam ettiriyor.

Dizinin hikâyesinde önemli karakter değişiklikleri ve bazı ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Yapım şirketi, yeni senarist arayışlarını sürdürüyor. Oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Hande Erçel, Berk Cankat, Şenay Gürler, Senan Kaya, Feri Baycu Güler ve Kubilay Tunçer bulunuyor.

