Barış Arduç ve Hande Erçel’li “Aşk ve Gözyaşı” Dizisinin Afişi Yayınlandı

O3 Medya ve Dass Yapım iş birliğiyle hazırlanan “Aşk ve Gözyaşı” dizisinin afişi izleyiciyle buluştu. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı projenin yayın tarihi daha önce 12 Eylül olarak açıklansa da bazı hazırlık süreci gecikmeleri nedeniyle 19 Eylül’e ertelenebileceği yönünde haberler bulunuyor.

Dizinin konusu, masal gibi başlayan Selim ve Meyra aşkının zamanla mesafeli bir ilişkiye dönüşmesini ve çiftin artık aynı evde yaşayan iki yabancı hâline gelmesini konu alıyor. Hikaye, boşanma aşamasındaki çiftin hayatlarında beklenmedik gelişmelerle aşklarını yeniden keşfetme şansını ele alıyor.

Dizi, O3 Medya’nın Barış Arduç ve Hande Erçel ile gerçekleştirdiği üçüncü proje olma özelliğini taşıyor.