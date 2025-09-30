“Ben Onun Annesiyim” Dizisi 24 Ekim’de Başlıyor

Medyapım imzalı yeni dizi “Ben Onun Annesiyim”, 24 Ekim Cuma günü NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak. Cuma akşamları izleyici ile buluşacak Ben Onun Annesiyim dizisi Kore yapımı “Lies of Lies” dizisinden uyarlandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un bulunduğu dizinin senaryosunu Özge Aras kaleme aldı.

Hikâyede, eşinin ölümünden sorumlu tutulan Ayşe’nin cezaevinde dünyaya getirdiği çocuğuna kavuşmak için başvurduğu yöntemler işlenecek.

Başrollerde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor yer alırken, oyuncu kadrosunda ayrıca Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder, Azra Aksu ve Sema Öztürk gibi isimler bulunuyor.