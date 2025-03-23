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Berna Laçin hastaneye kaldırıldı: İlk açıklama geldi!

Sanatçı Berna Laçin’in hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumu merak konusu olurken, Laçin sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi. 

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Ali Editör
Berna Laçin hastaneye kaldırıldı: İlk açıklama geldi!

Sanatçı Berna Laçin’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile hastaneye kaldırıldığını duyurmasının ardından sağlık durumu merak konusu oldu. 

Ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığına ilişkin yaptığı paylaşım kısa sürede yüz binlerce etkileşim alırken, Laçin sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi. 

Berna Laçin’in Sağlık Durumu Nasıl?

Hastane odasında çekilen karesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Laçin, endişe edilecek bir durum olmadığını ve strese girdiği için tedavi gördüğünü açıkladı. 

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Laçin ‘’Arkadaşlar bende durum bu  (Hazmedemiyorum demiştim ) Sandık saatlerinin uzama durumu var mı bir sorabilir mi sırada olanlar? Serum bitti mi gidicem de Memorial hastanene yakını nerede var?’’ dedi.

Sağlık durumuna ilişkin art arda gelen yorumların ardından ikinci bir paylaşımda daha bulunan Sanatçı Berna Laçin ‘’Çok teşekkür ederim merak edilecek bir şey yok daha ilk gün yazmıştım sürekli kusuyorum diye. Çok üzülüp strese girince böyle oluyorum . 4 gün olunca bir serum şart oldu artık. 19.00’a uzamış, sandığa yetişirim’’ ifadelerine yer verdi.

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