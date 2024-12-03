Türkiye’de reyting yarışının giderek kızıştığı televizyon sektöründe bu akşam yayınlanacak dizlere gözler çevrilmiş durumda. Salı akşamlarının favori dizilerinin yanı sıra yayın hayatına yeni başlayan diziler de bu akşam ekranlarda olacak. Dizi izlemeyi sevenler ise bu akşam yayınlanacak dizilerin neler olduğunu merak ediyor. Peki bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 3 Aralık salı günü kanalların yayın akışları…

Bu Akşam Hangi Diziler Var?

Bu akşam en çok merakla beklenen diziler arasında Bir Gece Masalı, Bahar, Aşk Evlilik Boşanma dizisi yer alıyor. Kanal D’de herhangi bir dizi yer almayacağı gibi akışa film konulmuş. İşte bu akşam yayınlanacak diziler.

Kanal D Yayın Akışı

20:00 Hep Yek 5 : Sil Baştan

23:45 Uzak Şehir

Show TV Yayın Akışı

20:00 Bahar

ATV Yayın Akışı

20: 00 Bir Gece Masalı

TRT 1 Yayın Akışı

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

NOW Tv Yayın Akışı

20.00 Aşk Evlilik Boşanma