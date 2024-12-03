Türkiye’de reyting yarışının giderek kızıştığı televizyon sektöründe bu akşam yayınlanacak dizlere gözler çevrilmiş durumda. Salı akşamlarının favori dizilerinin yanı sıra yayın hayatına yeni başlayan diziler de bu akşam ekranlarda olacak. Dizi izlemeyi sevenler ise bu akşam yayınlanacak dizilerin neler olduğunu merak ediyor. Peki bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 3 Aralık salı günü kanalların yayın akışları…
Bu Akşam Hangi Diziler Var?
Bu akşam en çok merakla beklenen diziler arasında Bir Gece Masalı, Bahar, Aşk Evlilik Boşanma dizisi yer alıyor. Kanal D’de herhangi bir dizi yer almayacağı gibi akışa film konulmuş. İşte bu akşam yayınlanacak diziler.
Kanal D Yayın Akışı
20:00 Hep Yek 5 : Sil Baştan
23:45 Uzak Şehir
Show TV Yayın Akışı
20:00 Bahar
ATV Yayın Akışı
20: 00 Bir Gece Masalı
TRT 1 Yayın Akışı
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
NOW Tv Yayın Akışı
20.00 Aşk Evlilik Boşanma