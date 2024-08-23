Türkiye’de yaz dizileri ekranlara gelmese de yeni programlar ile kanallar yaz akışını sürdürüyor. Yeni bir program ise NOW TV’de yer aldı. Çağla Şikel’in sunumu ile ekranlara gelen yeni program Çağla ile Bu Yaz adı ile ekranlara taşındı. NOW TV’deki yeni programın 7. bölümdeki konukları ise Sakiler ve Fırat Tanış oldu. Şarkı ve sohbetlerle geçen eğlence programında açık havada çekimlerin yapılması dikkat çekti. Arka fondaki deniz ve vapur görüntüsü ise çekim yerini merak ettirdi. Peki, Çağla ile Bu Yaz nerede çekiliyor?

Çağla ile Bu Yaz Nerede Çekiliyor?

Çağla ile Bu Yaz İstanbul’da çekiliyor. Deniz kıyısında oluşturulan özel açık hava çekim seti ile program tamamlanırken ses ve akustik altyapı da buna göre hazırlanıyor. İstanbul’da çekildiği bilinse de çekimlerin hangi ilçe ve sahilde olduğu ise bilinmiyor.

Çağla ile Bu Yaz Hangi Günler Yayınlanacak?

Çağla ile Bu Yaz her Cuma akşamı NOW TV ekranlarında olacak. Yaz boyunca yayınlanması beklenen programın kış döneminde ekranlarda olmaması planlanıyor.