Cennetin Çocukları Dizisi Başlamadan Kriz Yaşadı: Afiş Çekimleri İptal Edildi

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Cennetin Çocukları dizisi, yayın hayatına başlamadan önce yaşanan krizle gündeme geldi. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya’nın yer aldığı dizinin tanıtım afişi, oyuncuların tepkileri nedeniyle iptal edildi.

Yapım ekibinin hazırladığı ilk afiş tasarımı, bazı oyuncuların fotoğraflarının eksik olması ve konumlandırmaların eleştirilmesi üzerine kullanılmaz hale geldi. Yapım şirketi, afişi çöpe atarak yeni bir tasarım sürecine başladı.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte pazartesi günü ekranlara gelmeye hazırlanan dizi, tanıtım süreçlerini hızlandırdı. Cennetin Çocukları, 15 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak ve geçen sezonun popüler dizilerinden Uzak Şehir ile reyting mücadelesine girecek.

Dizinin yapım ekibi, afiş krizinin ardından oyuncularla iş birliği içinde yeni bir tanıtım çalışması yürütmeye başladı. Yeni afişin önümüzdeki günlerde izleyicilere sunulması bekleniyor.