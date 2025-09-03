Cennetin Çocukları Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Motto Yapım tarafından hazırlanan ve Ayvalık’ta çekimleri gerçekleştirilen yeni dizi “Cennetin Çocukları”, ekran macerasına 15 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Dizi, aynı tarihte yayına girecek “Uzak Şehir” ile reyting mücadelesine girecek.

Dizide, sokaklarda büyüyen ve azılı bir mafya üyesi olarak bilinen İskender’in, bir anda sıcak ve samimi bir aile ortamına adım atmasıyla gelişen olaylar anlatılıyor. Hikâye, karakterin bu yeni hayata uyum sürecini ve karşılaştığı zorlukları ekrana taşıyacak.

Başarılı oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur, Ali Gözüşirin ve Ecem Çalhan yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Soner Caner’in bulunduğu dizinin çekimleri Ayvalık’ın doğal güzellikleri eşliğinde tamamlandı.

Dizi, bu sezon televizyon ekranında yayınlanacak yeni yapımlar arasında “Uzak Şehir” ile aynı gün seyirciyle buluşacak.