Erdal Özyağcılar, Gönül Dağı Dizisinden Ayrılıyor

TRT 1’in uzun soluklu yapımlarından Gönül Dağı, yeni sezonuna sürpriz bir ayrılıkla devam ediyor. Eskişehir’de çekimleri yapılan dizinin altıncı sezonunda, Türk televizyonunun deneyimli isimlerinden Erdal Özyağcılar projeye veda etmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre geçtiğimiz şubat ayında “Süleyman Kaya” karakteriyle kadroya dahil olan usta oyuncu, birkaç bölüm sonra dizideki rolünü tamamlayacak. Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu’nun üstlendiği yapım, her hafta cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Gönül Dağı’nda Özyağcılar’ın canlandırdığı karakterin hikâyesinde, bu sezon çocuklarının da diziye dahil olmasıyla yeni bir dönem başlamıştı. Ancak senaryo gereği, oyuncunun diziden ayrılmasıyla birlikte hikâyede önemli bir değişiklik yaşanacak.

Ekran yolculuğuna 2020 yılında başlayan Gönül Dağı, Anadolu’nun samimi hikâyelerini konu alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Diziye önümüzdeki bölümlerde yeni karakterlerin de katılacağı ve hikâyenin farklı bir yöne evrileceği öğrenildi.