Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz’in Yeni Dizisi “Persona” Çekimlere Başladı

TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii’de yayınlanacak yeni psikolojik gerilim dizisi “Persona” için çekimler başladı. Yapımcılığını Krom Medya’nın üstlendiği dizinin başrollerinde Ertan Saban ile Dilan Çiçek Deniz yer alıyor.

Kadroda ayrıca Ece Yüksel, Cenan Adıgüzel, Merve Nur Bengi, Noyan Uzer ve Harun Dağaşan gibi pek çok tanınmış isim bulunuyor. Senaryosu Savaş Korkmaz tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda ise Ekrem Arslan oturuyor.

Persona’nın çekimleri, Krom Medya tarafından Ankara’da kurulan ve Hollywood standartlarına uygun şekilde hazırlanan 12 bin metrekarelik dev platoda gerçekleştiriliyor. Sinematografik anlatımıyla dikkat çekecek proje, psikolojik gerilim türünde izleyicilerle buluşacak.

Dizinin yayın tarihi yakın zamanda açıklanacak.