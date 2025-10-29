Feyyaz Duman “Beklenen Mehdi” Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Yeni sezonun dikkat çeken projelerinden Beklenen Mehdi dizisinin oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Feyyaz Duman dahil oldu. Başrolünde Alperen Duymaz’ın yer aldığı yapımda daha önce kadın başrol oyuncusu olarak anılan Bensu Soral projeden ayrılmıştı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Aytaç Çiçek’in yönetmenliğini üstleneceği dizinin çekimleri bu hafta başlayacak. İbrahim Elma, Kemal Çelik ve Pınar Uysal tarafından kaleme alınan yapımda Feyyaz Duman, Zeynel karakterine hayat verecek. Duman, dizide Fatih Gühan’ın canlandıracağı Sadık karakterinin akıl hocası olarak izleyici karşısına çıkacak.

Kadrosunda güçlü isimleri buluşturan Beklenen Mehdi dizisinde Alperen Duymaz (Ahrar), Engin Benli (Mazhar), Didem İnselel (Zehra), Taylan Meydan (Çağrı) ve Ilgaz Kaya (Işıl) gibi oyuncular yer alıyor. Kadın başrol için ise görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Yapımcılığını İbrahim Elma’nın üstlendiği dizinin çekimleri Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek.