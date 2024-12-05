Show TV’de yayınlanan ve Ezgi Sertel’in sunumu ile büyük beğeni toplayan Gelin Evi yarışmasında yeni dönemde değişiklik yapıldı. Sunucunun değiştirildiği Gelin Evi’nde izleyenler bu değişikliğin neden yapıldığını merak etmeye devam ediyor. Öyle ki programdaki sunumu ve sosyal medyadaki paylaşımları ile büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Ezgi Sertel’in programdan ayrılması milyonlarca kişide üzüntü yarattı. Peki, Gelin Evi’nde sunucu neden yok? Ezgi Sertel Gelin Evi’nden neden ayrıldı? İşte konu ile ilgili tüm merak edilenler…

Gelin Evi Sunucusu Ezgi Sertel Neden Programda Yok?

Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel sosyal medyadan yaptığı açıklama ile artık programda yer almayacağını belirt. Herkes bu kararın sebebini merak etse de ünlü isim paylaşımında konu ile ilgili detaylara değinmedi ve programdan ayrıldığını duyurmakla yetindi.

Bu açıklama milyonlarca seveni bulunan ünlü ismin takipçileri tarafından yeterli bulunmadı. Yapılan bu açıklama sonrasında sosyal medyada pek çok farklı spekülasyon gündeme geldi. Ancak ne yapım ekibi ne de Ezgi Sertel tarafından bu iddialara yönelik bir açıklama yapılmadı.

Ezgi Sertel ayrılığı ile ilgili şunları söylemişti “Ağustos ayından itibaren sunuculuğunu yaptığım “Gelin Evi” projesiyle yollarımızı ayırdığımızı belirtmek isterim. Herkesin yolu açık olsun.. Daha güzel işlerde daha uzun soluklu projelerde siz sevenlerimle buluşmayı heyecanla bekliyorum… SEVGİLER”