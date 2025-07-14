Halef Dizisinde Oyuncu Değişikliği: Şahin Kendirci Yerine Eren Demircan Geldi

Yeni sezonun dikkat çeken toprak dizilerinden Halef Köklerin Çağrısı’nda önemli bir oyuncu değişikliği gerçekleşti. Şahin Kendirci’nin projeden ayrılmasıyla birlikte genç oyuncu Eren Demircan, dizinin “Yusuf” karakterini canlandıracak.

Most Yapım’ın imzasını taşıyan ve yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği dizi, yazar Ercan Uğur’un kaleminden çıkıyor. Yapımın çekimlerine ise herhangi bir aksilik olmazsa 18 Temmuz’da başlanması planlanıyor.

Başrollerini Biran Damla Yılmaz, İlhan Şen ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı dizi, Şanlıurfa’da çekilecek. Şahin Kendirci, müzik projeleri nedeniyle programlama sıkıntısı yaşadığı için diziden ayrılırken, kadroya yeni katılan Eren Demircan’ın performansı merakla bekleniyor.

Halef Köklerin Çağrısı, Most Yapım ve NOW platformu iş birliğiyle seyirciyle buluşacak yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor.