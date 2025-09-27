Cumartesi, Eylül 27, 2025

Halef ve Veliaht Dizileri Reyting Yarışında Zirveyi Paylaştı

Aynı gün ekranlara gelen “Halef: Köklerin Çağrısı” ve “Veliaht” dizileri, farklı izleyici gruplarında üst sıralara çıkarak reytinglerde zirve yarışını sürdürüyor.
Aynı gün ekranlara gelen Most Production yapımı “Halef: Köklerin Çağrısı” ve “Veliaht” dizileri, izleyici ilgisiyle reyting sıralamalarında öne çıkıyor.

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın performanslarıyla dikkat çeken “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisi, tüm kişiler kategorisinde 5.99 reyting oranı elde eden dizi, AB izleyici grubunda 4.51, ABC1 grubunda ise 5.35 ile üçüncülüğü yakaladı.

“Veliaht” dizisinin üçüncü bölümü de yüksek izlenme oranlarıyla öne çıktı. Tüm kişilerde 5.19 reyting alan yapım, AB grubunda 4.98 oranında izlenirken ABC1 grubunda 6.12 reytingle birinciliğe ulaştı.

