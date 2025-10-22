“İki Dünya Bir Dilek” Filmi 25 Kasım’da İzleyiciyle Buluşacak

Hande Erçel’in hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü paylaştığı “İki Dünya Bir Dilek” filminin dijital ve sinema gösterim tarihleri belli oldu. Film, 25 Kasım 2025 tarihinde Prime Video platformunda izleyiciyle buluşacak, ardından 27 Kasım’da Rusya’daki sinemalarda gösterime girecek.

Volga Cinema ve IVI platformu, Hande Erçel’in Barış Arduç ile rol aldığı “Rüzgâra Bırak” filminin Rusya’da elde ettiği yüksek gişe başarısının ardından “İki Dünya Bir Dilek” filminin dağıtım haklarını üstlendi. Taff Pictures imzası taşıyan yapım, Elçin Muslu’nun senaryosunu kaleme aldığı ve Ketche’nin yönettiği bir proje olarak öne çıkıyor.

Filmde Metin Akdülger, arkeolog Can karakterini, Hande Erçel ise avukat Bilge rolünü canlandırıyor. Hikaye, 1998 yılbaşı gecesi hastanede karşılaşan ikilinin yıllar sonra dilekler aracılığıyla yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Filmde ayrıca Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Serkan Tınmaz, Rami Narin, Eylül Su Sapan, Didem İnselel, Erdal Bilingen, İpek Erdem, Nazlıcan Demir, İhsan İlhan, İlayda Orkut, Mert Ege Ak ve Duygu Köse rol alıyor.

Dijital platformda başlayacak gösterimle izleyiciye ulaşacak film, kısa süre sonra sinema salonlarında da seyirciyle buluşacak.