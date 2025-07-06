Kerem Bürsin’e “Çarpıntı” Dizisinden Teklif

Kerem Bürsin’in yeni sezonda ne yapacağı merak edilirken ünlü oyuncunun, OGM Pictures tarafından Star TV için hazırlanan “Çarpıntı” dizisiyle görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Uzun süredir hangi yapımda yer alacağı merak edilen Bürsin, daha önce Ay Yapım’ın “Aşk” dizisi için teklif almıştı. Şimdi ise “Çarpıntı” dizisinde “Aras Alkan” karakterine hayat vermesi bekleniyor.

Bürsin’in, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde yeni sezonda bu projeyle ekranlarda olması bekleniyor. Kerem Bürsin dizide genç oyuncu Lizge Cömert ile başrolü paylaşacak.

“Çarpıntı”nın yayın tarihi ve diğer ayrıntılar ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.