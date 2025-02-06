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Edirne’nin merkez caddesindeki “sokak sağlıklaştırma” çalışmaları devam ediyor haberi
Bilecik Valisi Aygöl, Sırhoca köyünü ziyaret etti haberi
Kırklareli Valisi Turan’a ziyaretler haberi
Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yıl dönümünde AKOM’da anma töreni düzenlendi haberi
Bilecik’te “2025 Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İl Sağlık Müdürlüğü Yönetici Toplantısı” yapıldı haberi
Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi
Kocaeli’de iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı haberi
Büyükçekmece’de lokantadaki palalı kavgada 2 kişi yaralandı haberi
Düzce ve Kocaeli’de kar etkisini artırdı haberi
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Kırklareli Valisi Turan’a ziyaretler haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.Vali Turan, makamında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Dr. Erol Özkan, Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş ile Başakşehir İlçe Müf...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan’a ziyaretler haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

Vali Turan, makamında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Dr. Erol Özkan, Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş ile Başakşehir İlçe Müftüsü Feyyaz İdin'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kentte sürdürülen çalışmaları anlattı.

Yorulmadan, aşk ve şevkle çalıştıklarını ifade eden Turan, kentin çok güzel olduğunu kaydetti.

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