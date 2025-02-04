SON DAKİKA
Bilecik’te bir kadın ve eşini alıkoyup, polise silah doğrultan şüpheli etkisiz hale getirildi haberi
Tekirdağ’da çöp dökülen hafriyat alanı belediye ekiplerince temizleniyor haberi
GYODER’den “İnşaat Sektörü ve İş Gücü Dinamikleri: Türkiye’24” raporu haberi
Edirne İl Genel Meclisinden “AFAD Gönüllüsü” olunması çağrısı haberi
Çanakkale Savaşları kahramanı dedesiyle aynı gün vefat eden torunu defnedildi haberi
Esenler’de deprem tatbikatı yapıldı haberi
Şişecam, Polonya merkezli ML System ile işbirliği yaptı haberi
Kırklareli’nde asfalt plenti tesisi kurulacak haberi
Bakan Şimşek, “Finansın Geleceği” etkinliğinde konuştu: (2) haberi
Borsa İstanbul’da gong Seranit için çaldı haberi
Bilecik’te bir kadın ve eşini alıkoyup, polise silah doğrultan şüpheli etkisiz hale getirildi haberi
Tekirdağ’da çöp dökülen hafriyat alanı belediye ekiplerince temizleniyor haberi
GYODER’den “İnşaat Sektörü ve İş Gücü Dinamikleri: Türkiye’24” raporu haberi
Edirne İl Genel Meclisinden “AFAD Gönüllüsü” olunması çağrısı haberi
Çanakkale Savaşları kahramanı dedesiyle aynı gün vefat eden torunu defnedildi haberi
Esenler’de deprem tatbikatı yapıldı haberi
Şişecam, Polonya merkezli ML System ile işbirliği yaptı haberi
Kırklareli’nde asfalt plenti tesisi kurulacak haberi
Bakan Şimşek, “Finansın Geleceği” etkinliğinde konuştu: (2) haberi
Borsa İstanbul’da gong Seranit için çaldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Medya » Kırklareli’nde asfalt plenti tesisi kurulacak haberi

Kırklareli’nde asfalt plenti tesisi kurulacak haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Genel Meclisince asfalt plenti tesisi kurulması oy birliği ile kabul edildi.İl Genel Meclisi toplantı salonunda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı yatırım ve çalışma programında yer alan asfalt...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde asfalt plenti tesisi kurulacak haberi

Kırklareli İl Genel Meclisince asfalt plenti tesisi kurulması oy birliği ile kabul edildi.

İl Genel Meclisi toplantı salonunda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı yatırım ve çalışma programında yer alan asfalt plentinin kurulması gündem maddesi görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu okundu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı konuşmada asfalt plenti tesisi kurulmasıyla sorumluluk alanındaki tüm köylere daha hızlı hizmet götürebileceklerini söyledi.

Tesisin yaklaşık 70 milyon lira maliyet ile kurulacağını anımsatan Kuşoğlu, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesindeki arazi tahsis işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Tesisi haziran ayında çalışır duruma getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Kuşoğlu, hayırlı olmasını diledi.

Meclis Başkanı Geriş de 2025 yılında büyük ve önemli yatırımlara imza atacaklarına inandıklarını kaydetti.

Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

İlgili Haberler

Kırklarelispor, Türkiye Kupası’nda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü haberi
Medya
3 Şubat 2025, 11:30

Kırklarelispor, Türkiye Kupası’nda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü haberi

Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi
Medya
1 Şubat 2025, 12:14

Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi

“Yılın Kareleri” oylamasına katıldılar haberi
Medya
31 Ocak 2025, 18:10

“Yılın Kareleri” oylamasına katıldılar haberi

KLÜ Rektörü Şengörür’e ziyaret haberi
Medya
24 Ocak 2025, 10:44

KLÜ Rektörü Şengörür’e ziyaret haberi

Kırklareli’nde 4 kişinin yaralandığı silahlı atakla ilgili 13 zanlı yakalandı
Medya
14 Ocak 2025, 10:56

Kırklareli’nde 4 kişinin yaralandığı silahlı atakla ilgili 13 zanlı yakalandı

Kırklareli’nde kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Medya
13 Ocak 2025, 17:52

Kırklareli’nde kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Tekirdağ’da iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı haberi Tekirdağ’da iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı haberi Tekirdağ’da deniz ulaşımına poyraz engeli haberi Tekirdağ’da deniz ulaşımına poyraz engeli haberi