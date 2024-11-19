Kızıl Goncalar son bölümü dün akşam yayınlandı. Cüneyd’in kendisin hatırlamasıyla birlikte eski günlerine dönemeye başlaması izleyenleri sevindirdi. 2. sezonun başından beri yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle olayların dışında kalan Cüneyt, annesinin fotoğrafını görmesiyle birlikte yeniden tetiklendi ve geçmişini hatırlamaya başladı. Ancak dizinin ilerleye bölümlerinde yaşananlar izleyicilerden tepki gördü.

Kızıl Goncalar Son Bölümde Neler Oldu?

Kızıl Goncalar’ın yeni sezonunda dizideki dengeler değişmeye başladı. Son bölümde Cüneyt seküler olurken Vahit’in Zeynep ile evlenmek istemesi tepki çekmişti. Cüneyt’in geri dönmesiyle birlikte ilk hamlesi ise Zeynep oldu. Öyle ki tarikata yönelik önemli bir hamle yapan Cüneyt, Zeynep’le yeniden evlendi. 18 yaşından küçük Zeynep ile Cüneyt’in evlenmesi diziyi izleyenlerin tepkisini çekti.

Dizide aynı zamanda “Tekrardan nikahıma aldığım Zeynep hanımla, değil babama hiç kimseye nikah düşmez.” Diyen Cüneyt’in bu sözleri de eleştirildi. Dizinin yeni bölümü sonrasında senaristler en çok eleştirilen isimler arasında yer aldı.