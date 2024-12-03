Kızlık Goncalar’ın son bölümünde pek çok konu bir sonraki bölümü aktarılırken yeni bölüm fragmanı büyük merak uyandırdı. Dizinin ilk bölümünden itibaren belirli sahnelerde çok kısa bir süre saçı gözüken Meryem Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanında nikahlandığı Levent’in yanında saçları açık bir şekilde gösterildi.

Kızıl Goncalar’da Meryem Saçlarını Açtı

Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen son bölümde pek çok konu soru işaretleri ile bırakıldı. Bölümün yayınlanmasının hemen ardından ise Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı ekranlara taşındı. Yeni bölüm fragmanında Meryem’in evde eşi levent’in yanına geldiği anlar sosyal medyayı salladı.

Türbanını çıkaran ve saçları açık bir şekilde Levent’in yanında yer alan Meryem’in bu halleri dizide bazı şeyler değişiyor şeklinde algılandı. İzleyenler Levent ile Meryem arasında yeni bir aşkın doğmaya başlayacağını bu sahnelerin ekranlara gelmesiyle birlikte konuşmaya başladı.