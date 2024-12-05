Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kızıl Goncalar’da yeni bölüm öncesinde bir soru işareti cevabını buldu. Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerde yer aldığı dizide, geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Cüneyt’in babası Vahit hikayeye dahil olmuştu. Tolga Tekin tarafından canlandırılan bu karakter, sivri olması ve posta oturmasıyla dikkat çekmişti.

Pek çok olaya sebep olan Vahit için son bölümde ise Sadi Hüdayi’nin planı işe yaradı. Vahit’in bıçaklanarak denize atılması sonrasında Vahit’in ölüp ölmediği merak edilmeye başlandı. İzleyenler Vahit’in kolay bir şekilde ölmeyeceğini söylese de gerçekler farklı çıktı.

Vahit Kızıl Goncalar’dan Ayrılıyor mu?

Yaşanan olayların ardından Cüneyt’in babası olan Vahit için yolun sonuna gelindi. Tolga Tekin 31. bölüm itibariyle diziden ayrılacak. Diziden ayrılacağı kesinleşen Tolga Tekin’in ardından Vahit için de hikaye sona erecek ve böylece postta Cüneyt dönemi başlayacak.