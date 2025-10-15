“Kuruluş Orhan” 29 Ekim’de Başlayacak

Çarşamba, Ekim 15, 2025

Bülent İşbilen’in yönetmenliğini üstlendiği ve Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını ve senaryosunu yürüttüğü “Kuruluş Orhan” dizisi, 29 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.
Bülent İşbilen’in yönetmenliğini üstlendiği “Kuruluş Orhan” dizisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda izleyiciyle buluşacak. Yapımcılığını ve senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği dizi, uzun süredir merakla bekleniyordu.

Dizide Mert Yazıcıoğlu, Orhan Bey karakterine hayat veriyor. Ana kadroda Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Mahassine Marabet, Şükrü Özyıldız ve Burak Sergen gibi isimler yer alıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre “Kuruluş” serisinden tanınan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan da yeni yapımda roller alıyor.

