Leyla Dizisi Reklam Eksikliği Nedeniyle Bu Hafta Yayınlanmayacak

Ay Yapım tarafından NOW platformu için hazırlanan “Leyla” dizisi, yaşanan reklam talebi eksikliği sebebiyle ekranlara ara vermeye devam ediyor. Geçen hafta yayınlanmayan dizinin yeni bölümü, bu hafta da izleyiciyle buluşmayacak.

Alperen Duymaz’ın kadrodan ayrılmasıyla usta oyuncu Selçuk Yöntem kadroya dahil olmuştu. Ancak reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle, “Leyla”nın son bölümleri yayın akışından çıkarıldı. Dizinin 38. Bölümü 13 Temmuz Pazar günü yayınlanacak.

Proje, planlandığı gibi 40. bölümle ekranlara veda edecek.