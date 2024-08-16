TV8’in popüler programı MasterChef Türkiye’de yeni sezon devam ediyor. Eski sezon yarışmacılarından birisi olan Batuhan Bayır, katıldığı bir programda MasterChef ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Programın en çok dikkat çeken bölümlerinden birisi ise MasterChef’in kurgu olup olmadığı oldu. Sürekli kavgaların, tartışmaların ve hataların yaşandığı program bu nedenlerden dolayı kurgu iddialarıyla gündeme geliyordu.

MasterChef Kurgu mu Değil mi?

MasterChef yarışmacısı Batuhan Bayır MasterChef’in kurgu olmadığını söyledi. Programın çok fazla kamera ile yarışma önü ve arkası çekimleriyle yapıldığını belirten yarışmacı, montajın çok iyi yapılması nedeniyle kurgu iddialarının konuşulduğunu ifade etti. Programın kurgu olmadığını net bir şekilde ifade eden MasterChef yarışmacısının bu konudaki sözleri şöyle oldu;