TRT 1’in dönem dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı”, yeni bölümünde dört oyuncuyu kadrosuna dahil etti.
Özge Tekeli
1 saat önce
“Mehmed: Fetihler Sultanı” Dizisine 4 Yeni İsim Katıldı

TRT 1 ekranlarının dönem dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı”, 52. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. UEFA maçı nedeniyle dizinin bu haftaki bölümü özet olmadan yayınlanacak ve 20.00’de başlayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Miray Yapım tarafından hazırlanan dizinin üçüncü sezonuna dört yeni oyuncu dahil edildi. Fatih Yılmaz, “Şovalye Notüs” karakteriyle; Selin Soydan, “Gülperi” rolüyle; Hakan Aydın, “Gülperi’nin babası Kasım Bey” karakteriyle ve Alisa Güneş, “Balıkçı kızı Irena” olarak kadroya katıldı.

