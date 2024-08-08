Türkiye’nin en uzun soluklu programlarından birisi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV’de yayın hayatına devam edecek. Geçtiğimiz sezon final bölümü ile büyük ilgi gören Müge Anlı, final bölümünde yeni sezonda da ekranlarda olacağını belirterek hayranlarını sevindirmişti. Sabah kuşağının en çok izlenen programlarından birisi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in final yapması sonrasında ne zaman ekranlarda olacağı da merak edilmeye başlanmıştı. Bu konuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı ve Müge Anlı yeni sezon tarihi ortaya çıktı.

Müge Anlı Yeni Sezonu Eylül’ün Kaçında Başlayacak?

Yeni yayın sezonu Eylül itibariyle başlayacağı için Müge Anlı ile Tatlı Sert’in de Eylül ayında yeni sezona başlaması bekleniyordu. Son gelişmelerde ise programın Eylül’ün ikinci haftası itibariyle ekranlarda olacağı belirtildi. Bu kapsamda 16 Eylül 2024 tarihi itibariyle Müge Anlı yeni sezonu ekranlarda olacak. Cinayetler, kayıp kişiler, dolandırıcılık olayları gibi mağduriyet yaşayan kişilerin başvurarak destek aldığı program Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümleriyle de ATV’de ekranlarda olacak.

Müge Anlı Yeni Sezonunda Rahmi Özkan ve Şevki Sözen Olacak mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla ilgili en çok merak edilen bir diğer detay ise konuklar olacak. Öyle ki her sabah programda yer alan Avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen yorumlarıyla dikkat çekiyor ve seviliyordu. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde bu iki ismin de Müge Anlı ile birlikte olacağı belirtilmişti. Bu nedenle başlayacak yeni sezonda da ikili programda yer alacak.