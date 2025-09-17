OGM Prodüksiyon ve Star TV Soruşturması Rekabet Kurumu Tarafından Sonlandırıldı

Rekabet Kurumu, özel içerik anlaşması kapsamında geçen yıl soruşturma başlattığı OGM Prodüksiyon ve Star TV ile ilgili süreci sonlandırdı. Kurum, tarafların sunduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Mart ayında başlatılan inceleme, dizi sektöründen gelen şikayetler üzerine gündeme gelmişti. 5 yıl süreli olarak 3 yıl önce yapılan anlaşmaya göre OGM Prodüksiyon’un free TV içerikleri sadece Star TV’de yayınlanacaktı. Bu özel anlaşma, Star TV’nin yayın akışında yalnızca OGM yapımlarına yer vermesi nedeniyle Rekabet Kurumu tarafından değerlendirilmeye alınmıştı.

Soruşturma sürecinde taraflar, sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti ve Kurum’a başvurdu. Yapılan açıklamada, tarafların sunduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle STAR TV’nin diğer yapımcılarla; OGM’nin ise farklı televizyon kanallarıyla çalışmasının önündeki engellerin kalktığı belirtildi. Böylece münhasırlık içeren anlaşmanın rekabeti sınırlayıcı etkileri ortadan kaldırılmış oldu.

