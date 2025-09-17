OGM Prodüksiyon ve Star TV Soruşturması Rekabet Kurumu Tarafından Sonlandırıldı

Çarşamba, Eylül 17, 2025

Rekabet Kurumu, OGM Prodüksiyon ve Star TV arasındaki özel içerik anlaşmasını incelemesini tamamladı; taraflar artık farklı yapımcı ve kanallarla işbirliği yapabilecek.
7 saat önce
Rekabet Kurumu, özel içerik anlaşması kapsamında geçen yıl soruşturma başlattığı OGM Prodüksiyon ve Star TV ile ilgili süreci sonlandırdı. Kurum, tarafların sunduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Mart ayında başlatılan inceleme, dizi sektöründen gelen şikayetler üzerine gündeme gelmişti. 5 yıl süreli olarak 3 yıl önce yapılan anlaşmaya göre OGM Prodüksiyon’un free TV içerikleri sadece Star TV’de yayınlanacaktı. Bu özel anlaşma, Star TV’nin yayın akışında yalnızca OGM yapımlarına yer vermesi nedeniyle Rekabet Kurumu tarafından değerlendirilmeye alınmıştı.

Soruşturma sürecinde taraflar, sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti ve Kurum’a başvurdu. Yapılan açıklamada, tarafların sunduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle STAR TV’nin diğer yapımcılarla; OGM’nin ise farklı televizyon kanallarıyla çalışmasının önündeki engellerin kalktığı belirtildi. Böylece münhasırlık içeren anlaşmanın rekabeti sınırlayıcı etkileri ortadan kaldırılmış oldu.

