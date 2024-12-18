Türkiye’de toplu taşıma araçlarında, metrolarda ve şehir genelindeki bilbordlarda yazan “Ölünce Beni Kim Yıkayacak” yazısı sosyal medyada gündem oldu. Ne olduğu, neyi ifade ettiği anlaşılamayan bu tanıtım, büyük tepki çekti. Okuyanlarda kötü duygular uyandıran ve bu nedenle tepki çeken Ölünce Beni Kim Yıkayacak afişinin kime ait olduğu ve ne reklamı olduğu ortaya çıktı.

Ölünce Beni Kim Yıkayacak Neyin Reklamı?

Ölünce Beni Kim Yıkayacak afişi, Gassal adındaki dizi için hazırlanan bir reklam. TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanacağı açıklanan dizi için böyle bir tanıtım anlaşması yapılmış. Dizi tanıtımı için Türkiye’nin dört bir yanına ölümle ilgili bir anlaşılamayan mesaj yazan TRT’ye yönelik sosyal medyada tepkiler artıyor. Yayınlanacak Gassal dizisi için gassal üzerinden mesaj yayınlamayı tercih eden TRT, sonrasında ise dijital platformlardan dizinin tanıtımını yapmaya başladı.

Gassal Dizisi Neyi Anlatıyor?

Ölümden sonra kendisini yıkayacak birisini aramaya başlayan bir kişinin hikayesini anlatacak Gassal, kişilerin iç dünyasına bir yolculuk yapacak.

Gassal Dizisi Oyuncuları

Gassal dizisinin oyuncu kadrosu şöyle;

Ahmet Kural,

Sibel Aytan,

Muharrem Türkseven,

Ezgi Özyürekoğlu,

Serkan Ercan.

Dizinin yönetmenliğini Selçuk Aydemir, senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan üstleniyor.