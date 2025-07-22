Şakir Paşa Ailesi Dizisinin İkinci Sezonu İptal mi Edildi?

NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve ilk sezonuyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan Şakir Paşa Ailesi dizisinin akıbeti belli oldu. Çekimleri sırasında yaşanan zorlu süreçlerle gündeme gelen dizinin ikinci sezonunun iptal edildiği iddia edildi.

Yayınlandığı dönemde yüksek izlenme oranlarına ulaşan Şakir Paşa Ailesi; set yangını, RTÜK cezası ve diziye karşı açılan dava nedeniyle zor günler geçirmişti.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan yangında sette görevli bir kişi hayatını kaybederken, olay sonrasında yaklaşık 50 milyon TL’lik maddi hasar meydana gelmişti. Yangının çıkış nedeni elektrik arızası olarak açıklanmıştı.

İkinci sezon için zaman atlamalı yeni bir hikaye planlandığı iddia edilen yapımda, artan maliyetlerin bütçeyi aşması üzerine çekimlerin iptal edildiği belirtildi.