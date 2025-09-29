Pazartesi, Eylül 29, 2025

Osimhen Liverpool Maçında Oynayacak mı? 17 dakika ago
Galatasaray Beşiktaş Derbisi Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak? 32 dakika ago
Sitare Akbaş “Çarpıntı” Dizisine Katılıyor 50 dakika ago
Sony’den 9,5 Milyar Dolarlık Halka Arz Adımı 1 saat ago
Türkiye, 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’ne Ev Sahipliği Yapacak 2 saat ago
Sağlık Bakanlığı 15 Bin 247 Personel Alımı İçin Başvurular Başladı 3 saat ago
Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Gram Altın 5 Bin 100 TL’yi Geçti 4 saat ago
Beşiktaş’ta Kocaelispor Maçı Öncesi Sakatlık Şoku: Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz Kadroda Yok 4 saat ago
Petrol Fiyatları Geriledi: Kuzey Irak İhracatı ve OPEC+ Kararı Piyasayı Baskıladı 5 saat ago
İnternetten Satılan Gizli Dinleme Cihazları Ele Geçirildi 5 saat ago

Başarılı oyuncu Sitare Akbaş, Aras karakterinin nişanlısı Merve rolüyle “Çarpıntı” dizisinin ilerleyen bölümlerinde izleyici karşısına çıkacak.
Özge Tekeli
OGM Pictures imzasını taşıyan ve Burcu Alptekin’in yönettiği “Çarpıntı” dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Kerem Bürsin, Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Şerif Sezer’in başrolleri paylaştığı yapımda, Aras karakterinin nişanlısı Merve’yi başarılı oyuncu Sitare Akbaş canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin ilerleyen bölümlerinde “Merve” karakteri hikâyeye dâhil olacak. Sitare Akbaş, son olarak “Kızıl Goncalar” dizisinde “Birgül Tezel”  rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.

