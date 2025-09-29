Sitare Akbaş “Çarpıntı” Dizisine Katılıyor

OGM Pictures imzasını taşıyan ve Burcu Alptekin’in yönettiği “Çarpıntı” dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Kerem Bürsin, Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Şerif Sezer’in başrolleri paylaştığı yapımda, Aras karakterinin nişanlısı Merve’yi başarılı oyuncu Sitare Akbaş canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin ilerleyen bölümlerinde “Merve” karakteri hikâyeye dâhil olacak. Sitare Akbaş, son olarak “Kızıl Goncalar” dizisinde “Birgül Tezel” rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.