Stranger Things 5. Sezonu Üç Aşamada Yayınlanacak

Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’in merakla beklenen 5. sezonu için yayın tarihleri netleşti. Dizinin yapımcılarından Ross Duffer, hayranlara yaptığı açıklamada sezon finalinin beyaz perdede izlenebileceğini belirtti. Duffer, uzun süredir devam eden dizinin 5. sezonunun bazı bölümlerinin sinemalarda gösterilmesinin planlandığını ifade etti.

Stranger Things 5. sezonu, üç farklı aşamada seyirciyle buluşacak. Sezonun ilk dört bölümü 26 Kasım’da Netflix’te yayınlanacak. Ardından üç bölüm 24 Aralık’ta izleyicilerle buluşacak. Sezonun final bölümü ise yılbaşı gecesi yayınlanacak.

Dizinin ilk bölümü “The Crawl” 1 saat 8 dakika, ikinci bölümü ise 54 dakika sürecek. Üçüncü bölüm “The Turnbow Trap” 1 saat 6 dakika olarak planlanırken, dördüncü bölüm “Sorcerer” 1 saat 23 dakikayla sezonun en uzun bölümü olacak.