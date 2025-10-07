Salı, Ekim 7, 2025

Survivor 2026’nın İlk Yarışmacısı Bayhan Oldu

Televizyon dünyasının fenomen yapımlarından Survivor, 2026 sezonu için hazırlıklarını sürdürürken, yarışmanın ilk ismi olarak ünlü sanatçı Bayhan Gürhan açıklandı.
Özge Tekeli
24 dakika önce
Survivor 2026’nın İlk Yarışmacısı Bayhan Oldu

Televizyon dünyasının en çok izlenen yapımlarından Survivor, 2026 sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Yarışmanın yeni dönemine dair ilk isim, programın yapımcısı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ilıcalı, yaptığı duyuruda Survivor 2026 Ünlüler – All Star kadrosunun ilk yarışmacısının Bayhan Gürhan olduğunu bildirdi.

Bayhan Kimdir?

Tam adı Bayhan Gürhan olan sanatçı, 14 Mart 1980 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Henüz beş yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya’ya yerleşen Bayhan, uzun yıllar burada yaşamını sürdürdü.

2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınan Bayhan, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Yarışmadaki başarısının ardından müzik kariyerine yönelen sanatçı, 2004’te “Hayal Edemiyorum” adlı ilk albümünü piyasaya sürdü. Ardından 2008 yılında “Kısa Veda” isimli albümüyle müzik çalışmalarına devam etti.

Son yıllarda çeşitli projelerde yer alan Bayhan, 2021’den itibaren pek çok sevilen eseri yeniden seslendirdi. Bunun yanı sıra bazı televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak da izleyicilerin karşısına çıktı. Sanatçı, son olarak rol aldığı “Gassal” dizisindeki performansıyla dikkat çekti.

Survivor 2026’da Yeni Bir Sayfa

Müzik kariyerindeki başarısının ardından bu kez farklı bir platformda yer alacak olan Bayhan, Survivor 2026 yarışmasında fiziksel ve mental mücadeleye katılacak. Acun Ilıcalı’nın açıklamasıyla birlikte Bayhan’ın adı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sanatçının yarışmadaki performansı şimdiden merak konusu oldu.

