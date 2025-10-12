Salı, Ekim 14, 2025

Son Dakika

Samsunspor’dan Kadın, Öğrenci ve Engelli Taraftarlara Ücretsiz Tribün Desteği 23 dakika ago
TFF, Türkiye-Gürcistan Maçının Gelirlerini Gazze’ye Bağışlayacak 1 saat ago
Sahtekârlar Dizisi İlk Bölümüyle Reyting Yarışına Güçlü Girdi 16 saat ago
Milli Maç Öncesi Kocaeli’de Tramvaylar Ücretsiz Olacak 16 saat ago
Ülke Genelinde Siber Operasyon: 25 İlde 274 Şüpheli Yakalandı 17 saat ago
Doğum İzni Uzayacak mı? Yeni Düzenlemenin Detayları Belli Oldu 17 saat ago
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. Haftasında Bodo/Glimt’i Konuk Edecek 17 saat ago
Zinedine Zidane’dan Kenan Yıldız’a Övgü Dolu Sözler 17 saat ago
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı: 2026 Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek? 18 saat ago
Bangladeş’te 50 Milyon Çocuk Tifo Aşısı Olacak 18 saat ago

“Taşacak Bu Deniz” Reyting Yarışına İddialı Girdi

TRT1’in yeni dizisi “Taşacak Bu Deniz”, Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın etkileyici performanslarıyla ilk bölümde reyting listelerine hızlı bir giriş yaptı.
Özge Tekeli
2 gün önce
0 0
“Taşacak Bu Deniz” Reyting Yarışına İddialı Girdi

TRT1’in yeni dizisi “Taşacak Bu Deniz”, yayınlandığı ilk gecede reyting listelerine hızlı bir giriş yaptı. OGM Pictures imzalı yapım, Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.

Yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden olumlu geri dönüşler alan dizi, Tüm Kişiler kategorisinde 3.87 reytingle 6., AB grubunda 4.15 reytingle 2. ve ABC1 kategorisinde 4.52 reytingle 2. sırada yer aldı.

Cuma akşamlarının reyting rekabeti ise yine oldukça çetin geçti. “Kızılcık Şerbeti”, AB ve ABC1 gruplarında zirveyi korumayı başardı. Dizi, totalde 6.03 reytingle 2. olurken, AB’de 5.08 ve ABC1’de 6.55 reyting alarak birinci sırada yer aldı.

Ekranların uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar” ise Total grubunda liderliğini sürdürdü. Kanal D ekranlarında yayınlanan yapım, 6.71 reytingle birinci olurken, AB’de 2.51 ve ABC1’de 4.10 reyting elde etti.

Barış Arduç ve Hande Erçel’in başrollerinde yer aldığı “Aşk ve Gözyaşı” bu hafta düşüş yaşadı. Dizinin dördüncü bölümü Total’de 2.19 reytingle 14., AB’de 2.32 reytingle 7., ABC1’de 2.27 reytingle 10. sırada tamamladı.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX