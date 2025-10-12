“Taşacak Bu Deniz” Reyting Yarışına İddialı Girdi

TRT1’in yeni dizisi “Taşacak Bu Deniz”, yayınlandığı ilk gecede reyting listelerine hızlı bir giriş yaptı. OGM Pictures imzalı yapım, Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.

Yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden olumlu geri dönüşler alan dizi, Tüm Kişiler kategorisinde 3.87 reytingle 6., AB grubunda 4.15 reytingle 2. ve ABC1 kategorisinde 4.52 reytingle 2. sırada yer aldı.

Cuma akşamlarının reyting rekabeti ise yine oldukça çetin geçti. “Kızılcık Şerbeti”, AB ve ABC1 gruplarında zirveyi korumayı başardı. Dizi, totalde 6.03 reytingle 2. olurken, AB’de 5.08 ve ABC1’de 6.55 reyting alarak birinci sırada yer aldı.

Ekranların uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar” ise Total grubunda liderliğini sürdürdü. Kanal D ekranlarında yayınlanan yapım, 6.71 reytingle birinci olurken, AB’de 2.51 ve ABC1’de 4.10 reyting elde etti.

Barış Arduç ve Hande Erçel’in başrollerinde yer aldığı “Aşk ve Gözyaşı” bu hafta düşüş yaşadı. Dizinin dördüncü bölümü Total’de 2.19 reytingle 14., AB’de 2.32 reytingle 7., ABC1’de 2.27 reytingle 10. sırada tamamladı.