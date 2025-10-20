“Ülker Abla” Dizisinin Yönetmeni Belli Oldu

Gold Film’in NOW platformu için hazırlıklarını sürdürdüğü yeni dizi “Ülker Abla” projesinde yönetmen koltuğuna oturacak isim netleşti. Yapımın yönetmenliğini, son olarak “Kızıl Goncalar” dizisinde imzası bulunan ödüllü yönetmen Ömür Atay üstlenecek.

Yeni yılda izleyiciyle buluşması planlanan dizi, Seray Şahiner’in aynı adlı eserinden televizyona uyarlanıyor. Senaryosunu da Şahiner’in kaleme aldığı yapım, etkileyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Dizi, eşinin uyguladığı şiddetten kaçarak bir gece evini terk eden Ülker’in sığınacak bir yer arayışıyla hastaneye ulaşmasıyla başlıyor. Ülker, burada kalabilmek için kimsesiz hastalara refakat etmeye başlar ve bu süreçte hem kendi hayatını yeniden kurmaya hem de çevresindekilere tutunmaya çalışır.

Oyuncu seçmeleri devam eden “Ülker Abla”, güçlü hikayesi ve başarılı ekibiyle yeni sezona damga vurması beklenen yapımlar arasında gösteriliyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Gold Film’in yapımcısı Faruk Turgut, hazırlık aşamasındaki “Mahrem” ve “Avcı” adlı projelerin geliştirme sürecini sonlandırarak bu iki dizinin prodüksiyonunu iptal etti.