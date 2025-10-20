Pazartesi, Ekim 20, 2025

Son Dakika

Enes Batur’dan “Tarikat” İddialarının Ardından Dikkat Çeken Paylaşımlar 14 dakika ago
Murat Tomruk’un İfadesi Koç Holding Hisselerini Etkiledi 38 dakika ago
Kadınlar Zorunlu Askere Gidecek mi? 1 saat ago
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yarın Toplanıyor 1 saat ago
“Ülker Abla” Dizisinin Yönetmeni Belli Oldu 1 saat ago
Fatih Ürek Yoğun Bakımda: Yakın Arkadaşı Son Durumu Paylaştı 2 saat ago
Süper Lig’de Şampiyonluk Oranları Güncellendi: Gözler Dört Büyüklerde 2 saat ago
Beşiktaş Taraftarına Konyaspor Deplasmanı İçin Bilet Satışı Başladı 3 saat ago
Avrupa’da Kış Saati Uygulaması Başlıyor 3 saat ago
Nihat Kahveci’den Szymanski İçin Devre Arası Ayrılık Sinyali 4 saat ago

“Ülker Abla” Dizisinin Yönetmeni Belli Oldu

Gold Film’in NOW platformu için hazırladığı yeni dizi Ülker Abla'nın yönetmenliğini ödüllü isim Ömür Atay üstlenecek.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
“Ülker Abla” Dizisinin Yönetmeni Belli Oldu

Gold Film’in NOW platformu için hazırlıklarını sürdürdüğü yeni dizi “Ülker Abla” projesinde yönetmen koltuğuna oturacak isim netleşti. Yapımın yönetmenliğini, son olarak “Kızıl Goncalar” dizisinde imzası bulunan ödüllü yönetmen Ömür Atay üstlenecek.

Yeni yılda izleyiciyle buluşması planlanan dizi, Seray Şahiner’in aynı adlı eserinden televizyona uyarlanıyor. Senaryosunu da Şahiner’in kaleme aldığı yapım, etkileyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Dizi, eşinin uyguladığı şiddetten kaçarak bir gece evini terk eden Ülker’in sığınacak bir yer arayışıyla hastaneye ulaşmasıyla başlıyor. Ülker, burada kalabilmek için kimsesiz hastalara refakat etmeye başlar ve bu süreçte hem kendi hayatını yeniden kurmaya hem de çevresindekilere tutunmaya çalışır.

Oyuncu seçmeleri devam eden “Ülker Abla”, güçlü hikayesi ve başarılı ekibiyle yeni sezona damga vurması beklenen yapımlar arasında gösteriliyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Gold Film’in yapımcısı Faruk Turgut, hazırlık aşamasındaki “Mahrem” ve “Avcı” adlı projelerin geliştirme sürecini sonlandırarak bu iki dizinin prodüksiyonunu iptal etti.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX