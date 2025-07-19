Umutcan Ütebay, “Sevdiğim Sensin” Dizisinde Rol Alacak

Umutcan Ütebay, yeni projesiyle ekranlara dönüyor. Daha önce “Deha” dizisinde “Yaman” karakterini canlandıran genç oyuncu, şimdi de “Sevdiğim Sensin” dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizide “Kadir” karakterine hayat verecek olan Ütebay, Erkan’ın en yakın arkadaşı rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Hikayede, Erkan’ın Kadir için büyük fedakarlıklar yapacağı belirtildi.

“Sevdiğim Sensin” dizisinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken senaryosunu ise Yeşim Aslan kaleme alıyor. Aytaç Şaşmaz’ın Erkan rolünü üstlendiği yapım, yakında seyirciyle buluşacak.